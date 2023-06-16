تعطل فيسبوك وإنستغرام لدى آلاف المستخدمين

نيويورك-سانا

أفاد موقع داون ديتيكتور دوت كوم الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا بلاتفورمز لدى آلاف المستخدمين اليوم.

وقال الموقع وفق رويترز إن أكثر من 12 ألف مستخدم أبلغوا عن وجود مشكلات في تصفح فيسبوك، بينما أبلغ أكثر من 6600 مستخدم بوجود مشكلات في إنستغرام.

وورد أيضا أكثر من 1300 بلاغ على موقع داون ديتيكتور عن تعطل واتساب وهي خدمة التراسل المملوكة لميتا.

ويتعقب داون ديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير حالة المواقع من عدد من المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع.

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