ليستر سيتي يعين ماريسكا مدرباً جديداً للفريق

لندن-سانا

أعلن نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديراً فنياً جديداً للفريق.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 43 عاماً لقيادة الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وذلك عقب رحيل دين سميث الذي تولى مهمة القيادة في الجولات الأخيرة بعد إقالة بريندان رودجرز في نيسان الماضي.

وعمل إنزو ماريسكا مؤخراً كمدرب مساعد للفريق الأول في مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا، والذي توج معه مؤخراً بالثلاثية التاريخية الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

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