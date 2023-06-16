مصر إلى نهائي كأس العالم للإسكواش

نيودلهي-سانا

تأهل المنتخب المصري إلى نهائي بطولة كأس العالم للإسكواش المقامة بالهند خلال الفترة من 13 وحتى 17 حزيران الجاري.

وجاء تأهل مصر للمباراة النهائية بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب فوزها في الجولة الأولى على استراليا بنتيجة 4-0 ثم الفوز في الجولة الثانية على كولومبيا بنفس النتيجة ثم الفوز أخيراً على المنتخب الياباني بنتيجة 3-1 لتحصد 12 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في النهائي يوم السبت المقبل مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين المنتخب الماليزي ونظيره الهندي.

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