كادر فني وإداري جديد لمنتخب سورية الأولمبي لكرة القدم للمشاركة في الدورة العربية في الجزائر

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة القدم اليوم تشكيل الكادر الفني والإداري الجديد لمنتخب سورية الأولمبي لكرة القدم، الذي سيشارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر في الشهر القادم.

وضم الكادر كلاً من محي الدين دولة مشرفاً للمنتخب وتامر حسن مديراً فنياً وفراس معسعس مدرباً وطنياً وبشار بيازيد مدرباً لحراس المرمى ومحمد سيد خليل معداً بدنياً وغيفارا الخطيب محللاً للأداء وخالد السهو إدارياً عاماً وعبد الرحمن الشماع معالجاً فيزيائياً وجلال الغاوي مسؤولاً للتجهيزات وفراس حوراني مصوراً.

وكان اتحاد كرة القدم حل الجهازين الفني والإداري لمنتخب سورية الأولمبي وذلك بعد نتائجه المخيبة في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق.

محمد الرحيل

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