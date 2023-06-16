اختتام بطولة السويداء بالملاكمة للشباب والناشئين والأشبال

السويداء-سانا

اختتمت بطولة السويداء للملاكمة التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، وذلك بمشاركة 56 لاعباً مثلوا أندية العربي وشهبا والقريا.

وفاز بالمراكز الأولى للبطولة التي استضافتها صالة الملاكمة بمدينة المزرعة الرياضية لفئة الشباب لوزن 54 كغ وهيب نصر، ولوزن 60 كغ محمد شقير ولوزن 63.5 كغ خالد حاتم ولوزن 70 كغ يعرب الحلبي ولوزن 75 كغ هشام أبو عساف.

وجاء أولاً بمنافسات فئة الناشئين كل من ضرغام رستم بوزن 48 كغ وإيليا عزام بوزن 52 كغ وألكسندر الحلبي بوزن 54 كغ وكريم بلان بوزن 57 كغ وأمير هلال بوزن 60 كغ وبشار بلان بوزن 67 كغ وحيدر مراد بوزن 70 كغ.

ونال الترتيب الأول بفئة الأشبال لوزن 32 كغ اللاعب نور الدين الحلبي ولوزن 38 كغ عدي غانم ولوزن 40 كغ يوسف أبو حمدان ولوزن 42 كغ صقر رستم ولوزن 46 كغ ديار عبود ولوزن 50 كغ علاء غانم.

وحقق المركز الأول بفئة البراعم لوزن 18 كغ آدم عبود ولوزن 24 كغ وسام النبواني ولوزن 27 كغ شاهين حرب ولوزن 32 كغ عدي بلان ولوزن 36 كغ مهند حرب ولوزن 40 كغ طارق محاسن ولوزن 44 كغ ورد حرب ولوزن 66 كغ زين بحصاص، بينما فازت بفئة الشبلات لوزن 42 كغ ريماز جريرة وبفئة الصغيرات لوزن 38 كغ جيما الحلبي.

وحل أولاً بالترتيب العام للأندية المشاركة نادي العربي تلاه نادي شهبا ثم نادي القريا.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للملاكمة بالسويداء مازن وهبي في تصريح لسانا إلى أن البطولة جاءت بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين تحضيراً للاستحقاقات القادمة على مستوى الجمهورية، فيما ذكر أمين سر اللجنة خالد شلغين في تصريح مماثل أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً وأفرزت لاعبين جدداً من أصحاب المواهب.

وجرى في نهاية البطولة تقديم جوائز مادية وشهادات تكريم للفائزين وذلك بحضور عدد من المعنيين.

عمر الطويل

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