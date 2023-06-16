الصين تجدد مطالبتها واشنطن بالتخلي عن وهم التعامل معها من موقع القوة

بكين-سانا

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بالتخلي عن وهم التعامل معها من موقع القوة، وتطوير علاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والمساواة واستيعاب المصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكلا البلدين.

ورداً على تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين عن العلاقات الصينية الأمريكية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ وين بين” خلال مؤتمر صحفي نشره موقع الوزارة الإلكتروني: إن “الرئيس الصيني شي جين بينغ أشار في مناسبات عديدة إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية لا ينبغي أن تكون لعبة محصلتها صفر حيث يتفوق أحد الطرفين على الآخر أو يزدهر على حساب الآخر، وأنه يجب على الجانبين تشكيل تصور صحيح للسياسات الداخلية والخارجية والنوايا الإستراتيجية لبعضهما البعض، واحترام بعضهما البعض والتعايش في سلام، والسعي وراء التعاون المربح للجانبين، واستكشاف الطريقة الصحيحة للتوافق مع بعضهما البعض، وهذا لا يخدم مصالح الشعبين فحسب بل يلبي أيضاً التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي”.

وأضاف وانغ: إن “الولايات المتحدة تنظر إلى الصين على أنها منافستها الأساسية وأنها التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية، وهذا هو سوء تقدير إستراتيجي كبير، وأن هناك منافسة بين البلدين في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة ولكن لا ينبغي أن تكون هناك منافسة شرسة محصلتها صفر كما أنه لا ينبغي أن تكون هناك ممارسات لاحتواء أو قمع بعضها البعض باسم المنافسة وحرمان الصين من حقها المشروع في التنمية” لافتاً إلى أن هذه ليست منافسة مسؤولة لكنها تنمر غير مسؤول لن يؤدي إلا إلى دفع البلدين نحو المواجهة وخلق عالم منقسم.

ودعا وانغ الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في شؤون بلاده الداخلية وعن الإضرار بمصالحها، والعمل مع بلاده لإزالة العقبات وتهيئة الظروف وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية تدريجياً إلى المسار الصحيح”.

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