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الخارجية الروسية تستدعي السفير الأسترالي احتجاجاً على تصرف غير ودي لبلاده

2023-06-16

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم سفير أستراليا في موسكو غرايم ميهان، وسلمته مذكرة احتجاج على قرار سلطات بلاده فسخ عقد إيجار الأرض المخصصة لتشييد مجمع جديد للسفارة الروسية في العاصمة الأسترالية كانبيرا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: “استدعى نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو السفير الأسترالي، واحتج لديه بشدة على قرار الحكومة الأسترالية فسخ عقد إيجار الأرض المخصصة لإنشاء مجمع السفارة الروسية الجديد في كانبيرا”.

ولفت البيان إلى أن موسكو تعتبر ذلك خطوة مسيسة بشكل علني وغير ودية تهدف إلى إلحاق ضرر إضافي بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي وصلت بسبب تصرفات كانبيرا إلى أدنى مستوياتها في التاريخ.

وكانت السفارة الروسية في أستراليا أعلنت أمس أن القانون التشريعي لإنهاء اتفاقية الإيجار هو الخطوة التالية على طريق التدمير المتعمد والمستمر للعلاقات مع موسكو حيث لا يشك أحد في الدوافع السياسية البحتة للضجة غير المبررة حول الموقع والمستمرة لعدة أشهر.

يذكر أن أستراليا قد أنهت عقد إيجار مبرم منذ عام 2008 لموقع تشييد مبنى جديد للسفارة الروسية حيث ادعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتونى البانيز في مشروع تقدم به إلى البرلمان الأسترالي بأن السبب الرئيسي لقرار إنهاء عقد الإيجار هو مخاوف “تتعلق بالأمن”.

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