إيران توقع 35 وثيقة تعاون مع فنزويلا ونيكاراغو وكوبا

طهران-سانا

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارته لفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا أسفرت عن توقيع 35 وثيقة ومذكرة تعاون في المجالات المختلفة بما في ذلك قطاعات الطاقة والصناعة والمناجم لافتاً إلى سعي بلاده لخلق توازن مع كل دول العالم.

وقال رئيسي في تصريح اليوم إثر عودته إلى طهران في ختام جولته على الدول الثلاث: إن أمريكا اللاتينية تعد منطقة إستراتيجية في العالم، وتمتلك ثروات طبيعية وبشرية وتتحلى بالعلم والثقافة.

وأوضح رئيسي أن السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على خلق التوازن في العلاقات مع جميع دول العالم، وأن الأجواء مهيئة لأي بلد أن يقيم علاقات جيدة وبناءة مع إيران في ظل خدمة مصالح الطرفين، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي طرف يريد معاداة إيران فسيلقى رداً مقاوماً وصموداً.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدأ جولته في أمريكا اللاتينية من فنزويلا ثم نيكاراغوا واختتمها في كوبا وذلك بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الثلاث في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والطبية والثقافية وغيرها.

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