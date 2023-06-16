إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب طفل فلسطيني بجروح في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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