الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: التحديات الدولية تحتاج إلى تنسيق مشترك بحثاً عن الحلول الفعالة والمستدامة، وليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم المعاصر

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وفد الجمهورية العربية السورية يجري عدة لقاءات على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ
2023-06-15
مرادوف: علاقاتنا مع سورية فرصة للتعاون الاقتصادي مع بلدان الشرق الأوسط
2023-06-15
تقديراً لجهوده بتعليم اللغة العربية… رئيس اتحاد الكتاب العرب يكرم البروفيسور سعيد ما يان جه
2023-06-15
على هامش منتدى سان بطرسبورغ.. ياغي يلتقي أبناء الجالية السورية
2023-06-15
وزير الإعلام يبحث مع المدير العام للتلفزة التونسية تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين
2023-06-15
المقداد يبحث هاتفياً مع البوسعيدي تعزيز العلاقات بين سورية وعُمان
2023-06-14
شكري وبيدرسون يبحثان هاتفياً سبل حل الأزمة في سورية
2023-06-14
محليات
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد على 44 ألف مستفيد في المحافظات المتضررة من الزلزال
2023-06-16
طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-06-16
إعادة تأهيل بئرين لتأمين المياه للثروة الحيوانية في عدة مناطق بريف درعا
2023-06-16
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي في المناطق الشرقية والبادية
2023-06-16
المركز الوطني للزلازل: رصد 13 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-06-16
جامعة دمشق تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها.. وتكرم كوكبة من خريجيها البارزين-فيديو
2023-06-15
علي سليمان… المتبرع الأول بالدم في سورية ينهي مشواره بتسجيله 300 تبرع
2023-06-15
رياضة
إسبانيا تفوز على إيطاليا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية
2023-06-16
الأرجنتينية بودروفسكا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة فالنسيا للتنس
2023-06-16
الأحد القادم انطلاق نصف نهائي دوري كرة السلة للرجال
2023-06-15
مصر تفوز على غينيا بثنائية وتتأهل لكأس أمم إفريقيا
2023-06-15
شريف إلى دور الـ 16 في بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس
2023-06-14
ريال مدريد يعلن ضم بيلينغهام لمدة 6 سنوات
2023-06-14
برايتون يتعاقد مع ميلنر لموسم واحد
2023-06-14
اقتصاد
حصاد 1400 هكتار من محصول القمح المروي في تدمر
2023-06-16
ارتفاع مؤشرات بورصة وول ستريت بمستهل تعاملاتها
2023-06-16
تراجع أسعار الذهب
2023-06-16
وزير المالية الروسي: الدول فقدت الثقة في التسويات بالدولار واليورو
2023-06-16
افتتاح مهرجان التسوق الشهري العائلي (صنع في سورية) بمدينة جبلة
2023-06-15
أسعار الغاز تحلق في أوروبا مع إغلاق هولندا لأكبر حقول القارة
2023-06-15
بحث آليات تطوير مشاغل السجاد اليدوي وتعزيز دور المنظمات الأهلية خلال جولة الوزير المنجد في طرطوس-فيديو
2023-06-15
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي في المناطق الشرقية والبادية
المركز الوطني للزلازل: رصد 13 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
جريح الوطن.. صرف التعويضات الشهرية لجرحى القوات الرديفة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك
في مؤتمرهم السنوي.. أطباء الأسنان يناقشون آلية تطوير الخدمة وتوفير المواد العلاجية
بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق… افتتاح مخابر ومرافق علمية ورياضية في عدد من الكليات-فيديو
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: التحديات الدولية تحتاج إلى تنسيق مشترك بحثاً عن الحلول الفعالة والمستدامة، وليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم المعاصر
2023-06-16
2023-06-16
HASSAN
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