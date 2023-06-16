الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: التحديات الدولية تحتاج إلى تنسيق مشترك بحثاً عن الحلول الفعالة والمستدامة، وليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم المعاصر