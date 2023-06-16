الأمم المتحدة: ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب غرق مزيد من المهاجرين

جنيف-سانا

طالبت الأمم المتحدة باتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لتجنب مآس جديدة بخصوص غرق قوارب محملة بالمهاجرين، وذلك على خلفية غرق قارب قبالة اليونان ومصرع مئات الأشخاص.

وقال مدير قسم الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة فيديريكو سودا في بيان مشترك صادر عن منظمته والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حسب وكالة فرانس برس: “من الواضح أن النهج المعتمد بالنسبة إلى البحر الأبيض المتوسط ليس فاعلاً، حيث لا يزال هذا البحر طريق الهجرة الأكثر خطورة في العالم، ويتم فيه تسجيل أعلى نسبة وفيات”، مشدداً على ضرورة توصل الدول إلى اتفاق لسدّ الثغرات من ناحية عمليات البحث والإنقاذ والإنزال السريع وتأمين طرق للهجرة منتظمة وآمنة.

وحسب مساعدة المفوض السامي المكلفة الحماية الدولية جيليان تريغزو فإنه وبالنظر إلى زيادة حركة اللاجئين والمهاجرين في المتوسط، فإن الجهود الجماعية بما فيها زيادة التنسيق بين كلّ دول المتوسط والتضامن وتقاسم المسؤولية هي أمور ضرورية، ويشمل ذلك اتفاقاً حول آلية إقليمية للإنزال وإعادة توزيع الأشخاص الواصلين عبر البحر.

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