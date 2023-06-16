القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في كركوك

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم داعش في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات في بيان اليوم: “إن مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك، أحدهما متزعم ومسؤول ما يسمى (طبابة الولاية)، والآخر متزعم بارز وشقيق ما يسمى وزير الحرب لدى عصابات داعش الإرهابية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس الأول على 3 إرهابيين من تنظيم داعش، اثنان منهم في محافظة صلاح الدين شمال البلاد والثالث في العاصمة بغداد.

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