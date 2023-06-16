بوتين: التغيرات الجارية في العالم عميقة وجذرية ولا رجعة فيها

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التغيرات التي يشهدها العالم وكافة القطاعات الأساسية فيه عميقة وجذرية ولا رجعة فيها.

وشدد بوتين في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم على أن النظام القبيح للاستعمار الجديد في جوهره قد زال وجوده، ونظام العالم متعدد الأقطاب يتعزز، معتبراً ذلك عملية حتمية.

وقال بوتين “لدى روسيا بعض الأعداء إلى جانب الأصدقاء، وهؤلاء تعودوا على الهيمنة والاستغلال، ولا يرغبون في أن تكون لدى الدول الأخرى أنظمة بنكية ولا يرغبون بأي منافسة، ويكبحون مراكز التنمية والتطور”.

وأكد بوتين أن روسيا كانت وستبقى لاعباً على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن موسكو ستساعد في البرامج الغذائية للدول الإفريقية التي تعاني من الفقر.

يتبع..