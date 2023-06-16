باليتسكي: القوات الأوكرانية فشلت في احتلال أي نقطة مهمة على جبهة زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلن القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية في اتجاه زابوروجيه، لكنها فشلت في احتلال أي نقطة استراتيجية هناك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باليتسكي قوله اليوم: “على مدى الأيام التسعة الماضية قام العدو بمحاولات لاختراق دفاعات الجيش الروسي في اتجاه زابوروجيه، ولكن لم نتنازل عن أي نقطة مهمة من الناحية الاستراتيجية”.

ولفت إلى أن المناطق السكنية في الأراضي المنخفضة تتعرض لإطلاق نار أوكراني من جميع الجهات في محاولة من نظام كييف لإظهار انتصار مزيف، بغض النظر عن خسائره الباهظة هناك.

وكانت القوات الأوكرانية بدأت في الـ 4 من الشهر الجاري تنفيذ هجومها على اتجاهات يوجنو دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، لكن القوات الروسية تصدت لها.

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