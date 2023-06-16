الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة ومدافع أوكرانية ويسقط 22 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها أفشلت هجمات لقوات النظام الأوكراني ومرتزقته على محوري جنوب دونيتسك ودونيتسك، وكبدتها خسائر فادحة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن وحدات من القوات الروسية صدت 5 هجمات أوكرانية في منطقة فريميفسكي على محور جنوب دونيتسك، وقضت على 200 جندي أوكراني ودمرت 5 دبابات وعددا من المعدات العسكرية الأخرى، فيما نجحت وحدات أخرى من القوات الروسية على محور دونيتسك بصد 5 هجمات لقوات النظام الأوكراني التي خسرت نحو 215 جندياً في تلك المعارك، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لها.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية قضت على محور كوبيانسك على مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين ودمرت مدفع (ام 777) أمريكي الصنع، كما قضت على محور كراسني ليمان على 65 جندياً أوكرانياً، ودمرت مدفعاً ذاتي الحركة (أكاتسيا) ومدفع هاوتزر (دي- 30).

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية قضت على محور خيرسون على حوالي 30 جندياً أوكرانياً، ودمرت مدفع (ام 777) ومدفع هاوتزر (مستا-بي)، فيما أصابت الضربات الروسية 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 104 مناطق.

ولفتت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 4 قذائف من راجمات الصواريخ (هيمارس) وأسقطت 22 طائرة بدون طيار أوكرانية.

ووفقاً للوزارة تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 444 طائرة و238 مروحية و4652 طائرة بدون طيار و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و1018 دبابة ومدرعة أخرى، و1124 راجمة صواريخ و5128 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10983 مركبة عسكرية خاصة.

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