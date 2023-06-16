SCS-NET

مصدر روسي: خطط واشنطن لتزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب لن تمنعنا من تحقيق أهداف عمليتنا العسكرية

2023-06-16

موسكو-سانا

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن خطط واشنطن لتسليم قذائف دبابات باليورانيوم المنضب إلى نظام كييف لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة التي ستستمر وستحقق أهدافها.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي اليوم: “إن الجانب الروسي علق مرات عديدة على موضوع شحنات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، ولفت أنظار الدول الغربية إلى هذه المشكلة على مختلف المستويات والمنصات الدولية”.

وأوضح المصدر أن استخدام هذا النوع من الذخيرة من قبل نظام كييف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان المدنيين، بما في ذلك تلوث المنطقة بمواد خطرة على الصحة يعرف الجميع العواقب السلبية لها، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، حيث لا يزال الكثير من العسكريين الأمريكيين، الذين عانوا من استخدام مثل هذه الذخيرة يقاضون سلطات بلادهم في المحاكم”.

وأضاف المصدر: “لكن مع ذلك يعرب البيت الأبيض عن استعداده لتسليم هذه السموم القاتلة لأتباعه في كييف، وإذا كانت واشنطن تأمل بهذه الطريقة في التأثير على مسار العملية العسكرية الخاصة، فلن تتحقق هذه الآمال، وسيستمر الجيش الروسي بتنفيذ عمليته الخاصة حتى تتحقق جميع أهدافها”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

صعوبات تواجه الجيش الأوكراني في إخلاء دبابات ليوبارد2 المعطوبة

موسكو-سانا أكدت مصادر إعلامية روسية مختصة بالشأن العسكري أن تجربة الاستخدام القتالي الحقيقي لدبابات (ليوبارد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved