موسكو-سانا

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن خطط واشنطن لتسليم قذائف دبابات باليورانيوم المنضب إلى نظام كييف لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة التي ستستمر وستحقق أهدافها.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي اليوم: “إن الجانب الروسي علق مرات عديدة على موضوع شحنات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، ولفت أنظار الدول الغربية إلى هذه المشكلة على مختلف المستويات والمنصات الدولية”.

وأوضح المصدر أن استخدام هذا النوع من الذخيرة من قبل نظام كييف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان المدنيين، بما في ذلك تلوث المنطقة بمواد خطرة على الصحة يعرف الجميع العواقب السلبية لها، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، حيث لا يزال الكثير من العسكريين الأمريكيين، الذين عانوا من استخدام مثل هذه الذخيرة يقاضون سلطات بلادهم في المحاكم”.

وأضاف المصدر: “لكن مع ذلك يعرب البيت الأبيض عن استعداده لتسليم هذه السموم القاتلة لأتباعه في كييف، وإذا كانت واشنطن تأمل بهذه الطريقة في التأثير على مسار العملية العسكرية الخاصة، فلن تتحقق هذه الآمال، وسيستمر الجيش الروسي بتنفيذ عمليته الخاصة حتى تتحقق جميع أهدافها”.

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