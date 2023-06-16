إصابة 3 عسكريين روس وعنصر إطفاء جراء قصف أوكراني على مشفى في مدينة نوفايا كاخوفكا

موسكو-سانا

أصيب ثلاثة عسكريين روس وعنصر إطفاء، جراء قصف أوكراني على مشفى في مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون.

وأفاد مصدر في غرفة العمليات بالمدينة حسب موقع روسيا اليوم: بأن “القوات الأوكرانية استخدمت مسيرة جوية انتحارية لمهاجمة مستشفى بمدينة نوفايا كاخوفكا، ما أسفر عن إصابة 3 عسكريين وعنصر إطفاء بجروح طفيفة دون وقوع إصابات في الطاقم الطبي”.

وأدى قصف أوكراني على مدينة نوفا كاخوفكا في أوقات سابقة إلى إصابة شخص، وإلى تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

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