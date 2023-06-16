الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال يجعله شريكاً فيها

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تأتي ضمن سياسته الممنهجة للقتل والإرهاب، وسط صمت المجتمع الدولي، الذي يبدو عاجزاً أمام هذه الجرائم وبالتالي شريك فيها.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن إمعان الاحتلال بممارساته وانتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات التي تحمي حقوق الأطفال، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية باتخاذ إجراءات جدية لوقفها.

وشددت الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال يعكس مدى عجزه في ترجمة إداناته إلى إجراءات فعلية لوقف هذه الجرائم ويجعله متواطئاً وشريكاً في التغطية عليها.

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