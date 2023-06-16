بيسكوف: روسيا ليست في عزلة اقتصادية

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم فشل الدول الغربية في جعل روسيا تعاني من عزلة اقتصادية، جراء آلية العقوبات المفروضة ضدها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله: “بالتأكيد لسنا في عزلة اقتصادية، لا يمكن أن يكون هناك فراغ في المجالات الاقتصادية، وإذا تم إغلاق بعض الاتجاهات فستفتح أخرى تلقائيا وتصبح أكثر ربحية وأكثر منفعة”.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس في شباط من العام الماضي حتى الآن، لكن آثار هذه العقوبات انعكست سلباً، وبشكل أقسى على الدول التي فرضتها.

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