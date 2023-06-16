ثلاث هزات متتالية تضرب جنوب محافظة فارس الإيرانية

طهران-سانا

ضربت ثلاث هزات متتالية المناطق الجنوبية من محافظة فارس الإيرانية بلغت أشدها 4.2 درجات، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وحسب وكالة أنباء فارس، ضربت هزتان بقوة 4.1 و4.2 درجات على مقياس ريختر نحو التاسعة من مساء أمس وبفارق 10 دقائق أجزاء من منطقة دهرم بمحافظة فارس على عمق 22 كيلومتراً.

وبعد الهزتين بنحو ساعة ونصف وقعت الهزة الثالثة وبلغت قوتها أربع درجات في المنطقة نفسها.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بمحافظة فارس فجر اليوم: تم إرسال فريقين خاصين إلى المنطقة عقب الهزات، وتم وضع المدن المجاورة والجنوبية لمحافظة فارس في حالة تأهب قصوى.

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