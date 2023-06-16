إصابة أكثر من 80 شخصاً إثر حادث تصادم حافلات مدرسية في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

أعلنت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية عن إصابة أكثر من 80 شخصاً بينهم أطفال، جراء حادث تصادم متسلسل من سبع مركبات وقع اليوم على طريق في هونغ تشيون بإقليم كانغوون شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤول بمقر إدارة الإطفاء في إقليم جانج وون قوله عبر الهاتف: “إن أكثر من 80 شخصاً من بينهم 72 طالباً في المرحلة الثانوية كانوا في رحلة مدرسية، أصيبوا في الحادث الذي وقع اليوم، وشمل ثلاث حافلات وسيارة ركاب وثلاث شاحنات”.

وأضاف مسؤول الإطفاء: إنه بنسبة اثنين من بين كل ثلاثة أشخاص مصابون بجروح خطيرة إثر الحادث.

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