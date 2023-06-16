تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف، فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التشديد النقدي.

وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولاراً للأوقية، كما لم يشهد البلاتين تغيراً يذكر وسجل 985.55 دولاراً كما استقر البلاديوم عند 1397.90 دولاراً ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهر نيسان الماضي.

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