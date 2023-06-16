وزير المالية الروسي: الدول فقدت الثقة في التسويات بالدولار واليورو

موسكو-سانا

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الدول فقدت الثقة في التسويات بالدولار واليورو والعملات التي تتلاعب بها الدول الغربية، لافتاً إلى زيادة اتجاه البلدان لتنفيذ المدفوعات بالعملات الوطنية.

ونقل موقع “RT” عن سيلوانوف قوله على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “لم تعد هناك ثقة في التسويات بالدولار أو اليورو أو العملات الأخرى التي تتلاعب بها الدول الغربية، وهذا لا ينطبق فقط على روسيا والصين بل ينطبق أيضاً على البلدان الأخرى، التي بدأت أيضاً بشكل متزايد في إجراء تسويات بالعملات الوطنية أو بعملات موثوقة بعيداً عن العملة الأمريكية”.

وأضاف سيلوانوف: إنه “من المتوقع حدوث زيادة في تنفيذ المدفوعات بالعملات الوطنية في العالم”، مشيراً إلى أن “روسيا ستطلق قريبا الروبل الرقمي الخاص بها، والذي لن يخضع لأي قيود”.

وحول تأثير العقوبات الغربية على روسيا قال سيلوانوف: “لم نخسر في تجارتنا الخارجية ووجدنا أسواقا جديدة في ظل العقوبات، وأوروبا ستتضرر إذا حظرت التصدير إلى سوق كبير مثل روسيا”.

بدوره أعلن نائب رئيس مصرف “في أي بي” الروسي أناتولي بيتشاتنيكوف أن المصرف قد يوسع جغرافية التحويلات بالعملات الوطنية وقال: “في الوقت الراهن نقوم بتنفيذ مثل هذه التحويلات بالعملات الوطنية في 11 دولة، وبحلول نهاية العام الحالي سنقوم بتوسيع جغرافية هذه التحويلات لتصل إلى 25 دولة”.

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