هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

موسكو-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات اليوم شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فرع كامتشاكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية قوله اليوم: إن الهزة وقعت قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا، وكانت على عمق 57 كلم، مؤكدة على “عدم وجود خطر حدوث تسونامي في المنطقة نتيجة الهزة”.

وضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر الشهر الماضي منطقة قريبة من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

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