11 جريحاً في حادث انقلاب مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

باماكو-سانا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” عن ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن حادث انقلاب مروحية تابعة للبعثة بعد هبوطها في غاو شمال البلاد إلى 11 شخصاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البعثة قولها في تغريدة على تويتر: “إن رياحاً عاتية أدت إلى انقلاب المروحية التي كانت تقل عشرة ركاب وطاقما من أربعة أفراد، بعد هبوطها على مدرج مطار غاو بالقرب من قاعدة للأمم المتحدة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بينهم اثنان في حالة حرجة”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة ثلاثة أشخاص جراء الحادث.

وتنشر مينوسما حوالي 12 ألف جندي و1600 شرطي في مالي التي تشهد منذ عام 2012 حالة عدم استقرار.

وتجبر المسافات الكبيرة في مالي والطرق المتداعية أو غير الموجودة، بالإضافة إلى انعدام الأمن البعثات الدولية على التحرك جواً أحياناً، رغم أن ذلك يتعارض مع القيود التي فرضها المجلس العسكري الحاكم في البلاد على التحليق الجوي في سماء البلاد.

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