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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يستقبل معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخاصة 12-6-2023

2023-06-16

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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