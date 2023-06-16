محمد بن زايد وفوتشيتش يبحثان علاقات التعاون بين الإمارات وصربيا

بلغراد-سانا

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أهمية العمل على إرساء السلام في العالم وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وذكر موقع الإمارات اليوم أن الشيخ محمد بن زايد بحث في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى صربيا مع فوتشيتش، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربطهما.

وأكد الجانبان الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وخصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة وغيرها، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى أمس عدداً من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية بما يصب في مصلحة جميع شعوب العالم، فضلاً عن ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم بما يعزز الأمن في المنطقة.

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