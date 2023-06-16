جامعة دمشق تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها .. وتكرم كوكبة من خريجيها البارزين

دمشق-سانا

بحضور رسمي وثقافي وأكاديمي وطلابي واسع أقامت جامعة دمشق على مدرجها مساء اليوم احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها، كرمت خلالها كوكبة من خريجيها البارزين في مجالات العلم والفن والأدب.

وأوضح الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة خلال الحفل أن المناسبة اليوم فرصة نقف من خلالها وقفة تقدير واعتزاز واحترام لرجالات بذلوا جهوداً عظيمة وعملوا كل ما بوسعهم من أجل إنشاء هذه الجامعة العريقة، لتصبح صرحاً أكاديمياً شامخاً، وعلى رأسهم رئيسها المؤسس الدكتور رضا سعيد رحمه الله.

وأضاف.. إن جامعة دمشق ساهمت طيلة قرن من الزمن في تخريج كوادر علمية وثقافية متميزة، وعلماء وباحثين أثبت الكثير منهم فعاليتهم في مضمار الحياة العامة بالأوساط العلمية والثقافية والفكرية والاقتصادية والسياسية، كما حافظت على مكانتها كأفضل الجامعات والمؤسسات العلمية إقليميا والتي تدرس علومها باللغة العربية.

رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أعربت في كلمة عن فخرها واعتزازها بتاريخ جامعة دمشق المضيء وسنواتها الحافلة بالإنجازات في كل ما تحقق من تطور نوعي في مسارات العلم والمعرفة والتدريس وفي بناء الإنسان، مستذكرة تضحيات شهدائها الأبرار ومساهمات كوادرها على اختلاف اختصاصاتهم /أساتذة ومدرسين وإداريين وفنيين وعمالاً وطلبة/ بما أغنى مسيرة الجامعة فكرياً وعلمياً ومهنياً وأكاديمياً.

وأكدت سليمان أن طلبة جامعة دمشق يؤكدون عهدهم بأن يكونوا الأوفياء لتاريخها الكبير ولمستقبلها وغدها المشرق يسيرون بخطى النجاح والتفوق مع أبناء الوطن وقائده.

بدوره قال الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق في كلمته.. نحتفل اليوم بذكرى مرور مئة عام على صدور القرار الناظم للجامعة السورية، كأول جامعة حكومية في الوطن العربي نواتها معهدا الطب والحقوق وتعتمد اللغة العربية الأساسية في تعليمها، مبيناً أن جامعة دمشق اليوم تضم ما يزيد عن /90/ اختصاصاً لمرحلة الإجازة الجامعية الأولى، ومئتي اختصاص للدراسات العليا، وسبعة مشاف جامعية ومدرسة للتمريض، لافتاً إلى أن احتفال اليوم هو للإعلان عن الالتزام بمبادىء ورسالة جامعتنا منذ التأسيس، وأننا مدركون لحجم التحدي الذي يتطلب منا الحفاظ على تميزنا تاريخياً وأكاديمياً.

وفي تصريح للإعلاميين لفت محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أن هناك الكثير من المشاريع المشتركة والدراسات التطويرية بين الجامعة والمحافظة في المجالات الفكرية والثقافية والفنية وغيرها من المجالات.

وتضمنت الاحتفالية عرض كلمة مسجلة للدكتور وفيق سعيد نجل الدكتور رضا سعيد مؤسس جامعة دمشق، تحدث فيها عن تاريخ الجامعة والتي عمل إلى جانبه في تأسيسها مجموعة من أبرز أطباء ذلك العصر مثل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر والدكتور أحمد العائدي، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن كليات جامعة دمشق وتاريخها والاختصاصات التي تدرسها.

كما تخلل الاحتفالية عرض درامي مسرحي يحاكي تاريخ الجامعة منذ التأسيس وحتى اليوم عبر حكاية بصرية جسدها الفنان مالك عبد الهادي والإعلامية لما سلمان وسيناريو وإخراج عوض القدور، إضافة إلى عرض لفرقة أجيال للمسرح الراقص بإشراف مجد أحمد وباسل حمدان .

واختتمت الاحتفالية بتكريم كل من الفنان الكبير دريد لحام والدكتور محمد إياد الشطي والأستاذ الدكتور محمد توفيق البوطي والدكتور محمود السيد والأب إلياس زحلاوي والدكتورة سهام دانون.

وسبق الاحتفالية فعالية رمزية أمام مركز رضا سعيد للمؤتمرات بالجامعة تضمنت رفع راية مئوية جامعة دمشق، إعلاناً ورمزية لبدء مئوية جديدة للجامعة، إضافة إلى افتتاح معرض في قاعة رضا سعيد تضمن مجموعة من الكتب النادرة واللوحات الفنية لأساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق .

وأوضح علي حمود مدير المكتبات في جامعة دمشق أن المعرض تضمن مخطوطات قديمة يعود تاريخها إلى عام /564/ للهجرة، أي منذ نحو /900/ سنة أو أكثر، وكتباً نادرة أقدمها كتاب تجاوز عمره ال /323/ سنة، ومجلات قديمة نادرة أقدمها مجلة المقتطف الصادرة بتاريخ /1876/ للميلاد.

حضر الاحتفالية وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محسن بلال وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس محمد حسام السمان وأمين فرع جامعة دمشق للحزب الدكتور خالد الحلبوني وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء الكليات وحشد من أعضاء الهيئة التدريسية والمديرين المعنيين والطلبة.

هيلانه الهندي ورحاب علي