افتتاح مهرجان التسوق الشهري العائلي (صنع في سورية) بمدينة جبلة

اللاذقية-سانا

بمشاركة أكثر من 70 شركة صناعية متخصصة، افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم مهرجان التسوق الشهري العائلي “صنع في سورية” بدورته الـ 146 في ساحة السيد الرئيس “المول” بمدينة جبلة.

ويقدم المهرجان تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والنسيجية والهندسية والكيميائية، تمتاز بنوعيتها وجودتها بأسعار مخفضة للعديد من السلع، وحسومات تتراوح بين “20 وحتى 40” بالمئة، وبسعر التكلفة لسلع أخرى.

ولفت الوزير عبد الكريم خلال الافتتاح إلى أهمية المهرجانات في تقديم السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وكسر حلقات الوساطة، وبالتالي تحقيق تدخل إيجابي لمصلحة المواطن من خلال الأسعار المخفضة والعروض التي تطرحها الشركات.

بدوره أوضح نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة طلال قلعه جي في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة تعتبر أحد أشكال الدعم لأبناء مدينة جبلة المنكوبة جراء الزلزال.

وأشار حسام مكي “صاحب شركة غذائية” إلى أن منتجاتهم تطرح بسعر التكلفة لتكون رسالة محبة وتضامن مع سكان مدينة جبلة، بينما لفت مدير مبيعات مجموعة كبور الدولية علي عمار إلى الإقبال الكبير للمواطنين، ولا سيما بعد تخفيض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة.

ولاقت أسعار المواد استحسان زوار المهرجان حيث أشار محمد سمرا إلى الفارق الكبير والواضح في أسعار المنتجات المطروحة في المهرجان وخارجه، بينما نوهت كل من ديمة علي وحلا أحمد بالتشكيلة الواسعة والمتنوعة للبضائع ونوعيتها الجيدة وأسعارها التنافسية.

ويستمر المهرجان الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها وغرف تجارة وصناعة اللاذقية وطرطوس وريف دمشق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة اللاذقية حتى الـ 21 من شهر حزيران الجاري.

بلال أحمد

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