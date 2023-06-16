بوليانسكي: روسيا تصر على إجراء تحقيق دولي في تفجير أنابيب غاز السيل الشمالي ومحاسبة الضالعين فيه

نيويورك-سانا

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أن موسكو تصر على إجراء تحقيق دولي في تفجير أنابيب غاز السيل الشمالي ومحاسبة المسؤولين عنه.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بوليانسكي قوله في تصريح اليوم “سنسعى لإجراء تحقيق دولي ومعاقبة من يقفون وراء هذه الجريمة” مؤكداً أن بلاده ترفض عدم تحديد هويات منفذي هذه الجريمة الشنيعة لغاية الآن، وأنهم لم يمثلوا أمام المحكمة بعد.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة اليوم أثارت روسيا خلالها مسألة التحقيق في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية السيل الشمالي في بحر البلطيق في أيلول الماضي.

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