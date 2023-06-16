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الرئيسان الإيراني والكوبي يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

2023-06-15

هافانا-سانا

وقع الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والكوبي ميغيل دياز كانيل خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة الكوبية هافانا عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الاتفاقيات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين حيث شملت العلاقات الدبلوماسية والاتصالات والعدالة والجمارك والتكنولوجيا والعلوم الصحية وصناعة الأدوية.

وكان الرئيس الإيراني وصل أمس إلى العاصمة الكوبية هافانا على رأس وفد رفيع المستوى في ختام جولته في أمريكا اللاتينية التي شملت فنزويلا ونيكاراغوا.

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