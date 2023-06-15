إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

باماكو-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء حادث جنوح مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما بعد هبوطها في غاو شمال البلاد.

ونقلت فرانس برس عن البعثة الأممية قولها في بيان اليوم إن “المروحية كانت تقل عشرة ركاب وأربعة من أفراد الطاقم عندما انقلبت بسبب الرياح القوية إثر هبوطها بينما كانت تسير على مدرج بالقرب من قاعدة الأمم المتحدة ما تسبب بإصابة ثلاثة ركاب على الأقل بجروح” موضحة أن المروحية كانت قادمة من مدينة كيدال شمال مالي.

وتنشر مينوسما حوالي 12 ألف جندي و1600 شرطي في مالي التي تشهد منذ عام 2012 حالة عدم استقرار وهجمات في ظل وجود مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة و”داعش” وتنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency