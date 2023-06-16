الأسيران وجدي العثامنة ومراد أبو معيلق ينالان حريتهما وينتصران على الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

بعزيمتهما وإرادتهما الصلبة نال الأسيران الفلسطينيان وجدي العثامنة ومراد أبو معيلق اليوم حريتهما وانتصرا على الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن سلطات الاحتلال أفرجت عبر معبر بيت حانون عن الأسير العثامنة من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بعد 16 عاماً قضاها في معتقلات الاحتلال وعن الأسير أبو معيلق من مخيم النصيرات وسط القطاع بعد 22 عاماً.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت العثامنة 45 عاماً عام 2007 بينما اعتقلت أبو معيلق 46 عاماً والمصاب بسرطان الأمعاء منذ 2001 وتعرضا خلال فترة اعتقالهما لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والتنكيل والقمع والعزل الانفرادي والممارسات الوحشية المتواصلة بحق جميع الأسرى.

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