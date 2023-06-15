أسعار الغاز تحلق في أوروبا مع إغلاق هولندا لأكبر حقول القارة

أمستردام-سانا

سجلت أسعار الغاز في أوروبا قفزة كبيرة تجاوزت 24 بالمئة، بعد أنباء عن اعتزام هولندا إغلاق أكبر مواقع استخراج الغازفي وقت لاحق من العام الجاري.

وذكرت وسائل إعلام أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت في أوروبا لثالث يوم على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية نيسان الماضي، وسط مخاوف تتعلق بتأثر الإنتاج.

وتأتي عملية إغلاق “غرونينغن” حقل الغاز الأكبر في هولندا، نتيجة لمخاوف تتعلق بمخاطر حدوث زلازل جراء العمليات بالحقل.

ومن المقرر حسب مصادر لوكالة بلومبرغ أن يتم الإعلان عن الإغلاق المرتقب بشكل رسمي في الـ 1 من تشرين الأول المقبل.

وفي عام 1963 دخل حقل غرونينغن الإنتاج، وأصبح فيما بعد مركزاً رئيسياً لإنتاج الغاز في أوروبا، قبل أن تشهد المنطقة هزة أرضية عام 1986، بسبب عمليات الاستخراج، تلاها بعد ذلك مئات الهزات الأرضية.

وفي عام 2012 ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3.6 درجات المنطقة التي يقع فيها الحقل، ما تسبب بأضرار بنحو 127 ألف منزل، الأمر الذي دفع الحكومة الهولندية إلى اتخاذ قرار بإغلاق الحقل بشكل تدريجي.

ويمتلك الحقل نحو 450 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج، والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى تريليون دولار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency