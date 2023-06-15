طقس الغد.. أجواء حارة نسبياً وهبات نشطة للرياح مثيرة للغبار

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات عشوائية متفرقة من المطر في المرتفعات الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…