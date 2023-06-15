كوريا الديمقراطية تدين تدريبات مشتركة بين سيئول وواشنطن

بيونغ يانغ-سانا

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية أن بلاده تدين التدريبات التي تجريها قوات كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة بالذخيرة الحية.

وذكرت )وكالة الأنباء المركزية الكورية( الرسمية أن قوات “كوريا الديمقراطية سترد بصرامة على أي نوع من الاستفزازات من جانب الأعداء”.

وانتهت الجولة الخامسة والأخيرة من التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية في ميدان )سيونغ جين( التدريبي في )بوتشيون(، على بعد 25 كيلومتراً فقط من الحدود بين الكوريتين، شارك فيها 2500 جندي من القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.

ومؤخراً عززت سيئول وواشنطن التعاون الدفاعي، وأجرتا أكبر مناورات عسكرية مشتركة.

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