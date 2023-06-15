خبراء روس يختبرون جيلاً مطوراً من الطائرات المدنية الكبيرة

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أن خبراء بلادها يجهزون لاختبار جيل مطور من طائرات مدنية كبيرة، تتميز بإمكانية القيام برحلات طويلة عابرة للقارات.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بيان للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات قوله: إنه “في إطار البرنامج الروسي لتطوير الطائرات المدنية، تجري الاستعدادات لأول رحلة تجريبية لطائرة “أي أي 96 /400 إم” المعدّلة، وإن موعد الرحلة سيتم تحديده من قبل اللجنة العلمية والتقنية المختصة بعد الانتهاء من الاختبارات الأرضية على الطائرة”.

ووفق البيان، فقد حصلت الطائرة الجديدة على الرقم التسلسلي 96115، وتم طلاؤها برسومات تحمل شعارات الشركة، كما تم تجهيزها بأحدث المعدات والإلكترونيات التي تم تطويرها في روسيا.

يشار إلى أن طائرة “أي أي 96 /400 إم” الجديدة هي نسخة مطوّرة عن طائرات “أي أي 96/300″، لكنها حصلت على هيكل أطول، ومقصورتها باتت تتسع لـ 400 راكب، فضلاً عن أنها قادرة على القيام برحلات طويلة عابرة للقارات.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق نيتها إنتاج نموذج اختباري من هذه الطائرات وعدة طائرات “أي أي 96 /400 إم” أخرى لتحديث أسطولها الجوي حتى عام 2030، حيث سيتم ابتداء من عام 2025 تسليم طائرتين من هذا النوع كل سنة لشركات الطيران الروسية.

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