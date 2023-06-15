مهندسون روس يصممون طائرة مسيرة قادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية

موسكو-سانا

صمم المهندسون الروس طائرة مسيرة أطلقوا عليها اسم (الإنذار الأخير)، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ضمن مختلف الظروف الجوية، بما فيها العواصف والأمطار الغزيرة.

ونقل موقع آر تي عن دميتري كوزياكين مدير عام مركز التكنولوجيات غير المأهولة الروسي قوله: إن “هذه الطائرة تنتمي إلى أسرة درونات من طراز (جوكر) ويمكنها العمل ليس في الطقس الممطر فحسب بل في الظروف الجوية الحرجة”، مضيفاً: إنه “ليست في كوكبنا رياح أو تيارات مائية وحتى شلالات يمكن أن تغير مسار هذا الدرون الذي يستطيع العمل حتى في أقسى الظروف”.

وفيما يتعلق بالحمولة التي يمكن أن يحملها الدرون قال كوزياكين: إن “تلك المعلومات تعتبر سرية”، لافتاً إلى أن المهندسين في مركزه انطلقوا عند تصميمهم للدرون من مواصفات تتطلبها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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