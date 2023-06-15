الأحد القادم انطلاق نصف نهائي دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

بمشاركة أندية أهلي حلب والوحدة والنواعير والجيش، تنطلق الأحد القادم منافسات نصف نهائي دوري كرة السلة للرجال (الفاينال فور)، لتحديد بطل الموسم الحالي الذي شهد مواجهات مثيرة وقوية.

وسيفتتح فريقا الوحدة والنواعير المنافسات بمباراة ستجمعهما على أرض صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، تليها في اليوم الثاني مباراة أهلي حلب مع الجيش في صالة الحمدانية بحلب.

وجاء تأهل الفرق المذكورة بعد حلولها بالمراكز الأربعة الأولى في ختام الدور الأول من البطولة، حيث تصدر أهلي حلب ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة، يليه الوحدة برصيد 36 نقطة، ثم النواعير بـ 36 نقطة والجيش رابعاً بـ 34 نقطة.

وينص نظام اللعب في الفاينال فور على أن يلعب صاحب المركز الأول في الترتيب مع الرابع وصاحب المركز الثاني مع الثالث للفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات، ويتأهل الفريقان الفائزان إلى الدور النهائي الذي يحتاج فيه الفريق المتوج ببطولة الدوري للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس.

هادي عمران

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