بازار (أفكار) بدورته السابعة في حمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مرادوف: علاقاتنا مع سورية فرصة للتعاون الاقتصادي مع بلدان الشرق الأوسط
2023-06-15
تقديراً لجهوده بتعليم اللغة العربية… رئيس اتحاد الكتاب العرب يكرم البروفيسور سعيد ما يان جه
2023-06-15
على هامش منتدى سان بطرسبورغ.. ياغي يلتقي أبناء الجالية السورية
2023-06-15
المقداد يبحث هاتفياً مع البوسعيدي تعزيز العلاقات بين سورية وعُمان
2023-06-14
شكري وبيدرسون يبحثان هاتفياً سبل حل الأزمة في سورية
2023-06-14
بوغدانوف: اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وسورية وإيران وتركيا في أستانا 21 حزيران الجاري
2023-06-14
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
2023-06-14
محليات
جريح الوطن.. صرف التعويضات الشهرية لجرحى القوات الرديفة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك
2023-06-15
تكريم باحثين ومخترعين حاصلين على جوائز من معرض أرخميدس الدولي
2023-06-15
الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مبادرة لصيانة 40 مدرسة متضررة من الزلزال في اللاذقية
2023-06-15
اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تناقش خطتها
2023-06-15
تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في شارع الباكستان بدمشق
2023-06-15
بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق.. إطلاق منصة إلكترونية وافتتاح مخبر تعليمي ومركز للأبحاث وآخر لتطوير التعليم الطبي الرقمي
2023-06-15
طقس اليوم.. الجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً
2023-06-15
رياضة
مصر تفوز على غينيا بثنائية وتتأهل لكأس أمم إفريقيا
2023-06-15
شريف إلى دور الـ 16 في بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس
2023-06-14
ريال مدريد يعلن ضم بيلينغهام لمدة 6 سنوات
2023-06-14
برايتون يتعاقد مع ميلنر لموسم واحد
2023-06-14
اتحاد كرة القدم يحل الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأولمبي
2023-06-14
بعد خسارته أمام المنتخب الإيراني منتخب سورية الأولمبي يودع بطولة غرب آسيا لكرة القدم
2023-06-14
ستاين مدرباً جديداً لأياكس أمستردام الهولندي
2023-06-14
اقتصاد
تأمين الأسمدة ومازوت الري وتسويق التفاح والعنب أهم مطالب فلاحي القنيطرة
2023-06-15
نحو 5000 طن المسوق من محصولي القمح والشعير في الحسكة
2023-06-15
انخفاض سعر غرام الذهب 6 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-06-15
التجارة الخارجية: مزاد لبيع 125 سيارة وآلية في طرطوس الأحد القادم
2023-06-15
خبير اقتصادي يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة
2023-06-15
في إطار مشروع دعم اقتصاديات الأسرة.. دورات مهنية في اتحاد عمال درعا
2023-06-15
المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية
2023-06-15
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
جريح الوطن.. صرف التعويضات الشهرية لجرحى القوات الرديفة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك
في مؤتمرهم السنوي.. أطباء الأسنان يناقشون آلية تطوير الخدمة وتوفير المواد العلاجية
بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق.. إطلاق منصة إلكترونية وافتتاح مخبر تعليمي ومركز للأبحاث وآخر لتطوير التعليم الطبي الرقمي
افتتاح مركز سنابل الطفولة بريف اللاذقية
المقداد يبحث هاتفياً مع البوسعيدي تعزيز العلاقات بين سورية وعُمان
انضمام مئات المطلوبين اليوم للتسوية الشاملة في درعا
السياحة: 40 بالمئة زيادة عدد القادمين إلى سورية في خمسة أشهر
شكري وبيدرسون يبحثان هاتفياً سبل حل الأزمة في سورية
إصابة 4 مواطنين بينهم امرأة بانفجار عبوة من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة
وزير الداخلية يبحث مع السفير الصيني بدمشق علاقات التعاون في المجال الأمني
بازار (أفكار) بدورته السابعة في حمص
2023-06-15
تصوير: حسان إبراهيم
بازار (أفكار) بدورته السابعة في حمص
2023-06-15
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