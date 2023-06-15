نيويورك تايمز: مطالبات في الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم العسكري لأوكرانيا

واشنطن-سانا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم بأن انقساماً بدأ يلوح في الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تخصيص المزيد من المساعدات لأوكرانيا، حيث تزداد الدعوات لضرورة خفض الإنفاق جراء ارتفاع حجم الدين العام.

وذكرت الصحيفة أن الإجماع القوي وطويل الأمد من الحزبين في الكونغرس الأمريكي على تقديم مبالغ ضخمة لمساعدة المجهود الحربي الأوكراني بدأ في التصدع، مشيرة إلى أن عدداً من ممثلي الحزب الجمهوري يكثفون محاولاتهم للحد أو حتى عرقلة خطط تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن مواقفهم تتعزز على خلفية انخفاض التمويل لبرامج التعليم والإسكان والغذاء، فيما بقي التمويل العسكري على العكس من ذلك آخذا في الازدياد، لافتة إلى أن هذا الانقسام تفاقم بسبب اتفاقية سقف الديون التي أغضبت عدداً من الجمهوريين.

وقالت الصحيفة: إن أي تحرك لزيادة الإنفاق العسكري سيواجه مقاومة من الديمقراطيين الليبراليين، حيث إن عدداً منهم لا يوافق أيضاً على تخفيض الإنفاق على البرامج المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض أعضاء الكونغرس كانوا في السابق أعربوا عن شكوكهم بشأن توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكنهم ظلوا يؤيدون خلال التصويت تقديم المساعدات الدورية لسلطات كييف، وهو أمر بدأ الكثير منهم يعارضونه.

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