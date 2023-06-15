ورشة خيال الظّل لإحياء التراث اللامادي في حلب

حلب-سانا

بمشاركة 14 متدرباً من فئات عمرية مختلفة افتتحت اليوم فعاليات ورشة تدريب متقدمة في خيال الظّل التي تنظمها مديرية التراث اللامادي في وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب، بهدف إحياء التراث اللامادي وتعليم الشباب تراث وعادات وتقاليد المجتمع.

وأوضح مدير الثقافة بحلب جابر الساجور في تصريح لمراسلة سانا أن هدف الورشة هو تحقيق التنمية البشرية المستدامة للعاملين في مجال التراث اللامادي والحفاظ عليه، موضحاً أنه قدم في الورشة معلومات علمية من قبل أساتذة مختصين، وفي نهاية الورشة سيتم تقديم عرض مسرحي بعنوان “حفلة مسعود” تعرض خلال عيد الأضحى المبارك للطفل والأسرة.

وبين المخرج جمال خلّو أن المتدرب يتعلم تصنيع الدمى وتقنيات الصوت وأداء الممثل بفكر جديد مع المحافظة على التراث اللامادي، والبطل في خيال الظل هو الدمية التي تعكس للمتلقي الصورة الرمزية للشخصية.

وقال الكاتب فائز داية: “إن هدف الورشة إعداد الشباب والشابات لإحياء هذه المهنة، وخيال الظّل الجديد الدرامي فيه جمالية تطورت من خلالها الشاشة وحجمها”.

وقالت مصممة الدمى رامية عتقي: “إنها عملت على تعليم المتدربين كيفية تصميم الدمى وتنفيذها وآلية تحريكها، وابتكار الشخصية من خلال قراءة النص وتنفيذه، وخيال الظّل يعتمد على الشاشة والعرض والإضاءة، إضافة إلى خيال الدمية”.

وأشارت المتدربة ياسمين الحموي إلى أنها رغبت بتعلم كيفية التعامل مع الدمية وربط الصوت مع الصورة، وذلك من خلال تنمية القدرات التمثيلية في الأداء وحركة الشخصيات، وتمارين الإلقاء الصوتي والتنغيم، وشاركت بشخصية لوزة وهي شخصية مجتهدة وناجحة تقوم بتقديم النصح لأصدقائها.

آلاء الشهابي

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