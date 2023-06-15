زاخاروفا: العلاقات الروسية العربية مستقرة وتبنى بشكل ثنائي

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا لديها علاقات مستقرة مع العالم العربي، وتبني هذه العلاقات بشكل ثنائي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها اليوم على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن “الدول العربية تبدي اهتماماً كبيراً بهذه العلاقات، كما أصبح واضحاً الاهتمام العربي بالتجمعات التي تنتمي روسيا إليها والتي أنشأتها بنفسها”، موضحة أن “سياسات التدمير الذاتي التي يتبعها الغرب ومحاولات السيطرة على العالم توضح حقيقة بلداننا، حيث يهتم الجميع بالعثور على شركاء يعتنقون مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والامتثال للقانون الدولي”.

ولفتت زاخاروفا إلى أنه “في الوقت الذي يستعر فيه التوحش الأمريكي تميل دول العالم المستقلة للبحث عن شركاء موثوقين وطويلي الأمد”.

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