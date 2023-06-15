تكريم باحثين ومخترعين حاصلين على جوائز من معرض أرخميدس الدولي

دمشق-سانا

كرمت الجمعية السورية للبحث والنشر العلمي بالتعاون مع مؤسسة تكنولوجيا المستقبل عدداً من الباحثين والمخترعين الحاصلين على جوائز في معرض موسكو الدولي للاختراعات والابتكارات التكنولوجية أرخميدس الذي أقيم في روسيا الاتحادية نيسان الماضي.

وجاء التكريم عقب ورشة عمل أقامتها الجمعية اليوم بعنوان (ورشة مبادئ الإلكترونيات وتطبيقاتها باستخدام الاوردينو)، وذلك في مكتب المؤسسة بدمشق، حيث شملت مشاريع المخترعين المكرمين “الزرعة الزركونية الشوكية وجهازاً للتكثيف الحراري متعدد الوظائف وجهازاً للحقن الحراري وجهازاً للإطفاء الجوي وجهازاً للتثبيت الميكانيكي للتيجان والجسور على الدعامات السنية”.

وتضمنت الورشة مقدمة عن التعريف بـ “مصمم المستخدم” الهادف لتسهيل استخدام الإلكترونيات التفاعلية في المشاريع متعددة التخصصات “الاوردينو”.

كما تضمنت تعريفاً بأجهزة التوصيل المستشعر والمحرك، وعرضاً عن التجهيزات الموجودة في الجمعية، لمساعدة الطلاب في إنجاز مشاريع تخرجهم.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حيان السباعي في تصريح لـ سانا أن الورشة تستهدف الطلاب المهتمين بمجالات الإلكترونيات الرقمية وتطبيقات التحكم الإلكتروني، والتعريف بكيفية صنع نماذج أولية لمشاريع التخرج في الجامعات.

ولفت السباعي إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية وصل إلى نحو 150 طالباً وطالبة.

بدوره لفت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكنولوجيا المستقبل بشار حلاوة إلى أن المؤسسة تركز عملها على دعم العلوم الهندسية التقانية عن طريق مبادرات ومشاريع مبتكرة وحديثة بالتعاون مع الجهات والجمعيات المهتمة بهذا الشأن.

وأعرب عدد من المكرمين عن تقديرهم للجهات المبادرة بالتكريم الذي يعكس مدى الاهتمام بالمبدعين والمخترعين ورعاية مخترعاتهم وأفكارهم الإبداعية وصولاً لتنفيذها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

مهند سليمان

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