الفكر المقاوم في ندوة على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب

حلب-سانا

أقامت مديرية ثقافة حلب بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام ندوة بعنوان الإرهاصات الأولى لتأسيس الفكر المقاوم على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية بحلب.

وألقت الندوة المقسمة إلى ثلاثة محاور الضوء على تأسيس الفكر المقاوم لدى شعوب المنطقة، ودور سورية المحوري فيه.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس مجلس أمناء مؤسسة أرض الشام باسل الدنيا أن عنوان الندوة وتوقيتها يتزامنان مع ما حققته سورية من انتصارات في الآونة الأخيرة على الإرهاب، إضافة إلى عودتها إلى الجامعة العربية.

المشارك عن محور التعاون الفكري والثقافي الإعلامي عبد الكريم عبيد أكد أن المقاومة مزيج حي في عقلية الشعوب العربية عامة والسوريين بشكل خاص، وهذا ما يظهر جلياً منذ زمن بعيد والدلالات الأحدث بهذا الخصوص هي مقاومة الشعب السوري للاحتلال العثماني والمستعمر الفرنسي والكيان الصهيوني.

وأشار المشارك عن محور مواجهة الصهيونية وقوى الطغيان العالمي الدكتور أحمد بحري إلى تعدد أنواع المقاومة وضرورة الاستفادة من تجربة الشعوب المستضعفة الرافضة للذل والهيمنة، مؤكداً على أهمية الاستمرار انطلاقاً من العمل العربي المشترك الذي ظهر بكامل تماسكه وفاعليته بقمة جدة.

وتحدث الدكتور حليم أسمر ضمن محور نشوء البذور الأولى للمقاومة، مشدداً على ضرورة توعية الجيل الجديد حول قضايا المنطقة الرئيسية وأبرز تحدياتها الجغرافية والوطنية وفلسطين أنموذجاً.

أوهانيس شهريان

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