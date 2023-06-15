الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مبادرة لصيانة 40 مدرسة متضررة من الزلزال في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أطلق الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مبادرة “مدرستي ..هويتي” في محافظة اللاذقية، تتضمن صيانة وتأهيل 40 مدرسة تضررت جراء الزلزال موزعة على مناطق المحافظة.

المبادرة التي تشمل صيانة المرافق الصحية ودورات المياه والقاعات الصفية والإدارية والأثاث وغيرها من المستلزمات، تأتي ضمن المبادرات الإنسانية لعملية “الفارس الشهم 2″، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم الدعم والمساعدة لسورية عقب الزلزال في السادس من شباط الماضي.

وأكد رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سورية محمد الكعبي في تصريح لمراسل سانا خلال الاتفاق على مراحل العمل ضمن المبادرة في مبنى المحافظة أن أعمال الصيانة ستتم وفق المعايير النموذجية للمدارس، وضمن مدة محددة لإعادة المدارس للخدمة بداية العام الدراسي 2023-2024.

وبين الكعبي أن القيمة الاجمالية للمشروع ضمن المبادرة تبلغ حوالي 10 مليارات ليرة سورية، وهي فضلاً عن هدفها بإعادة المدارس للخدمة، ستسهم في نشر التوعية بين الطلاب والكوادر للحفاظ على المدارس من العبث حتى تبقى بحالة جيدة.

من جهته لفت نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية المهندس فراس السوسي إلى أنه تم اختيار المدارس وفق الأولويات بالتعاون مع مديرية التربية، مبيناً أنه ستتم متابعة أعمال التنفيذ بشكل يومي بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر الإماراتي مع الالتزام بالمعايير والشروط الفنية النموذجية.

وقدم المهندس السوسي الشكر لفريق الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة لما لها من أهمية في دعم قطاع التربية الذي تضرر بشكل كبير جراء الزلزال، معتبراً أنها تجسد عمق علاقات التعاون والأخوة بين قيادات ومؤسسات البلدين، والحس الإنساني لشعب الإمارات وقيادته.

بسام الابراهيم

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