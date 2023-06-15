بيسكوف: قرار أستراليا إلغاء عقد السفارة الروسية إجراء (غير ودي)

موسكو-سانا

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قرار الحكومة الأسترالية إلغاء عقد إيجار الموقع الجديد، لتشييد مبنى جديد للسفارة الروسية بأنه إجراء “غير ودي”.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في إفادة صحفية اليوم: “إن ذلك القرار هو مظهر آخر غير ودي من جانب أستراليا، وسوف نأخذ ذلك بالاعتبار في حالة وجود بعض القضايا على جدول الأعمال التي تحتاج إلى انتهاج مبدأ المعاملة بالمثل وسنتصرف وفقاً لذلك”.

وأشار بيسكوف إلى أن أستراليا بعد إلغائها عقد الإيجار تواصل التحرك بنشاط نحو معسكر الهستيريا المعادية للروس السائدة في الغرب عموماً، وتحاول أن تكون طالباً ممتازاً في هذا الاتجاه.

وكانت أستراليا قد أنهت عقد إيجار مبرم منذ عام 2008 لموقع تشييد مبنى جديد للسفارة الروسية، حيث ادعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مشروع تقدم به إلى البرلمان الأسترالي بأن السبب الرئيسي لقرار إنهاء عقد الإيجار هو مخاوف “تتعلق بالأمن”.

من جانبها قالت السفارة الروسية في أستراليا: إن القانون التشريعي لإنهاء اتفاقية الإيجار هو الخطوة التالية على طريق التدمير المتعمد والمستمر للعلاقات مع موسكو، حيث لا يشك أحد في الدوافع السياسية البحتة للضجة غير المبررة حول الموقع، والمستمرة لعدة أشهر.

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