نحو 5000 طن المسوق من محصولي القمح والشعير في الحسكة

الحسكة-سانا

تستمر عمليات تسويق القمح إلى مراكز التسويق المعتمدة في محافظة الحسكة بوتيرة تسويق تصل إلى 190 طناً يومياً.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب “عبد الله عبد الله” أن إجمالي الكمية المسوقة إلى مراكز التسويق المعتمدة في جرموز والثروة الحيوانية والطواريج إضافة إلى صومعة الطواريج بلغ 1288 طناً، مشيراً إلى أن وتيرة التسويق اليومي تصل إلى 190 طناً يومياً.

وذكر عبد الله أن الفرع يقوم يومياً بتحويل فواتير الاستلام إلى فروع المصارف الزراعية، لصرفها مباشرة للفلاحين، حيث تم تحويل مبلغ 4 مليارات ليرة سورية إلى حساب المصارف الزراعية، بغية توفير الاعتمادات المالية وسهولة الصرف دون أي تأخير.

وفي السياق نفسه بلغت الكميات المسوقة من محصول الشعير إلى مركز الثروة الحيوانية في مدينة القامشلي حتى اليوم 3685 طناً، وفق مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في الحسكة قصي حمكو.

وبين حمكو أن فرع الأعلاف يقوم يومياً بتحويل الفواتير إلى حساب فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة، حيث بلغت قيمة المبالغ المحولة حتى تاريخه 7 مليارات و510 ملايين ليرة، لصرف قيم فواتير محصول الشعير مباشرة دون أي تأخير، مؤكداً استمرار عمليات التسويق بوتيرة جيدة.

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