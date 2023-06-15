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تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في شارع الباكستان بدمشق

2023-06-15

دمشق-سانا

نفذت ورشات مديرية الإنارة في محافظة دمشق أعمال تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في كامل شارع الباكستان بدمشق.

مدير الإنارة المهندس وسام محمد بين لمراسل سانا أن تركيب الأجهزة في الشارع المذكور يأتي ضمن خطة المحافظة لتركيب نحو 150 جهازاً إنارة في شوارع الباكستان وبغداد والعابد و29 أيار والشهبندر بمنطقة السبع بحرات بالطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن الورشات ستباشر مساء اليوم بتركيب الأجهزة لشارع 29 أيار.

وأوضح محمد أن ورشات المديرية قامت الأسبوع الماضي بدهان كامل الأعمدة وإصلاح أبوابها قبل تركيب أجهزة الإنارة.

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