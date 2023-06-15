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مراسلة سانا: لليوم الثاني عشر على التوالي إقبال متزايد للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة في درعا وريفها

2023-06-15

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