مراسلة سانا: لليوم الثاني عشر على التوالي إقبال متزايد للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة في درعا وريفها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مرادوف: علاقاتنا مع سورية فرصة للتعاون الاقتصادي مع بلدان الشرق الأوسط
2023-06-15
تقديراً لجهوده بتعليم اللغة العربية… رئيس اتحاد الكتاب العرب يكرم البروفيسور سعيد ما يان جه
2023-06-15
على هامش منتدى سان بطرسبورغ… ياغي يلتقي أبناء الجالية السورية في المدينة
2023-06-15
اتصال هاتفي بين المقداد والبوسعيدي تمحور حول العلاقات الثنائية بين سورية وعُمان وسبل تعزيزها
2023-06-14
شكري وبيدرسون يبحثان هاتفياً سبل حل الأزمة في سورية
2023-06-14
بوغدانوف: اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وسورية وإيران وتركيا في أستانا 21 حزيران الجاري
2023-06-14
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
2023-06-14
محليات
منصة إلكترونية عن بعد وحديقة نباتات طبية وعطرية في الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق
2023-06-15
طقس اليوم.. الجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً
2023-06-15
تسجيل 8 هزات ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-06-15
المنجد خلال لقائه فعاليات تجارية وصناعية في اللاذقية: إيجاد مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات المجتمع
2023-06-14
إخماد حريق اندلع ضمن أراضي حراجية في منطقة الشام الجديدة
2023-06-14
افتتاح مركز سنابل الطفولة بريف اللاذقية
2023-06-14
حرفيو مدينة التل… سفراء التراث السوري إلى المعارض الدولية
2023-06-14
رياضة
مصر تفوز على غينيا بثنائية وتتأهل لكأس أمم إفريقيا
2023-06-15
شريف إلى دور الـ 16 في بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس
2023-06-14
ريال مدريد يعلن ضم بيلينغهام لمدة 6 سنوات
2023-06-14
برايتون يتعاقد مع ميلنر لموسم واحد
2023-06-14
اتحاد كرة القدم يحل الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأولمبي
2023-06-14
بعد خسارته أمام المنتخب الإيراني منتخب سورية الأولمبي يودع بطولة غرب آسيا لكرة القدم
2023-06-14
ستاين مدرباً جديداً لأياكس أمستردام الهولندي
2023-06-14
اقتصاد
في إطار مشروع دعم اقتصاديات الأسرة.. دورات مهنية في اتحاد عمال درعا
2023-06-15
الصين تطالب الولايات المتحدة بالكف عن قمع الشركات الصينية
2023-06-15
اتحاد فلاحي درعا يعيد تفعيل جمعية تسويق الخضار والفواكه
2023-06-15
تبون: الجزائر تشهد نهضة صناعية تسير بخطوات سريعة
2023-06-15
بدء تطعيم 150 ألف غرسة أشجار مثمرة في السويداء
2023-06-15
ارتفاع أسعار النفط
2023-06-15
انتهاء حصاد محاصيل العدس والفول والبازلاء الحب في درعا
2023-06-15
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
منصة إلكترونية عن بعد وحديقة نباتات طبية وعطرية في الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق
افتتاح مركز سنابل الطفولة بريف اللاذقية
اتصال هاتفي بين المقداد والبوسعيدي تمحور حول العلاقات الثنائية بين سورية وعُمان وسبل تعزيزها
انضمام مئات المطلوبين اليوم للتسوية الشاملة في درعا
السياحة: 40 بالمئة زيادة عدد القادمين إلى سورية في خمسة أشهر
شكري وبيدرسون يبحثان هاتفياً سبل حل الأزمة في سورية
إصابة 4 مواطنين بينهم امرأة بانفجار عبوة من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة
وزير الداخلية يبحث مع السفير الصيني بدمشق علاقات التعاون في المجال الأمني
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
نبهان يجري مباحثات حول الحماية الاجتماعية على هامش مؤتمر العمل الدولي
مراسلة سانا: لليوم الثاني عشر على التوالي إقبال متزايد للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة في درعا وريفها
2023-06-15
2023-06-15
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